عقلة الصقور 25 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 24 يونيو 2022 م واسنفّذت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية محافظة عقلة الصقور خلال النصف الأول من العام الحالي 3500 جولة رقابية على المنشآت الغذائية والتجارية.وأسفرت الجولات عن إشعار 350 منشأة، ومصادرة وإتلاف 15 كيلو جراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 60 مخالفة، وإغلاق 8 منشآت مخالفة للاشتراطات البلدية، كذلك جرى معالجة 45 بلاغاً عن المنشآت المخالفة للاشتراطات الصحية.// انتهى //19:43ت م0102