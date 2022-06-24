جدة 25 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 24 يونيو 2022 م واساحتفت الخطوط السعودية بمرور 10 سنوات على انضمامها إلى تحالف "سكاي تيم" العالمي، حيث تمكنت من نقل ما يزيد على (2.5) مليون ضيف عبر شبكة التحالف، في الوقت الذي اتسعت فيه دائرة الخدمات المتبادلة بين الأعضاء لتعزيز تجربة السفر يما يحقق مستوى متقدما من الخدمة يتّسم بالشمولية ويوفر الراحة والرفاهية لضيوف "السعودية" وعملاء الشركات الأعضاء في التحالف.واستفادت "السعودية" من خلال التعاون المشترك مع أعضاء التحالف من تبادل المعلومات واستخدام أفضل التطبيقات، خاصة فيما يتعلق بنواحي السلامة، وخدمات العملاء، والكفاءة التشغيلية، حيث مكّنت عضوية التحالف "السعودية" خلال العقد الأول من تطوير الأعمال عبر إبرام شراكات مع العديد من الأعضاء، إضافة إلى تنفيذ العديد من المبادرات لا سيما فيما يتعلق بتسريع وتسهيل إجراءات السفر، الأمر الذي أتاح لها تحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمة.وأتيح لضيوف "السعودية" ربح واستبدال نقاط الأميال عبر برامج الولاء لشركات الطيران الأعضاء في التحالف، إلى جانب خدمات الأولوية عبر خدمة (SkyPriority) في جميع المحطات على شبكة التحالف لمسافري درجتي "الأولى" و "الأعمال" وأعضاء برنامج الفرسان في جميع شركات الأعضاء في التحالف، حيث توفر هذه الخدمة للضيوف سلسلة من المزايا أبرزها توفير ممرات سريعة أثناء عملية إنهاء إجراءات السفر وتسلّم الحقائب والجوازات وكذلك نقاط التفتيش الأمنية بالمطارات.كما يتمتع ضيوف "السعودية" بخدمات برنامج (SkyTransfer) الذي يمكّن المسافرين في رحلات المواصلة المتعثرة من التوجه إلى أي من شركات الطيران الأعضاء في المطار للخدمة وإعادة الحجز للوصول إلى وجهتهم الأخيرة بسلاسة ويسر.// انتهى //19:45ت م0103