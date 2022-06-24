نيامي 25 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 24 يونيو 2022 م واسقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر الدكتور زيد بن مخلد الحربي اليوم، بتوديع الفوج الأول لحجاج جمهورية النيجر في مطار نيامي، بحضور معالي وزير النقل ألما عمر مالم، ومعالي وزير الداخلية هامادو أدمو سولي.وأعرب الحجاج عن شكرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على كل الجهود المبذولة لخدمه حجاج بيت الله الحرام.// انتهى //19:56ت م0104