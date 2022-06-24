الرباط 25 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 24 يونيو 2022 م واسأغلقت البورصة المغربية اليوم على ارتفاع في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيس مازي تقدما بنسبة 0.57 %، مسجلاً 12.014,91 نقطة.وتقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.76 % ليستقر عند 967,76 نقطة، فيما تقدم المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.8 % مسجلاً 905,19 نقاط.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات ما مجموعه 191,65 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة 630,2 مليار درهم مغربي.// انتهى //20:48ت م0105