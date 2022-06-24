الرياض 25 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 24 يونيو 2022 م واستنطلق مساء غدٍ منافسات نهائي سباق المفاريد 2022 بمشاركة 334 مطية، وذلك على ميدان الطائف للهجن.وأوضح الاتحاد السعودي للهجن إن سباق المفاريد لهذا العام جاء بآلية جديدة، وهي تأهُّل المراكز الثلاثة الأولى من كل شوط في التأهيلي الأول والتأهيلي الثاني إلى المرحلة النهائية.وأشار الاتحاد إلى أن المرحلة الأولى من سباق المفاريد تمت على على أربعة ميادين هي الطائف، تبوك، حائل ونجران، حيث أقيم عليها ثمانية سباقات بمجموع 176 شوطاً، ومشاركة أكثر من ألفي مطية، حيث تأهل منها 528 مطية للنهائي، الذي خصص له أكثر من 700 ألف ريال كجوائز نقدية، مبيناَ أن نهائي سباق المفاريد سينطلق في تمام الرابعة مساءً، حيث ستتنافس الهجن المشاركة في النهائي من خلال 15 شوطاً، منها شوطان رئيسان.// انتهى //20:48ت م0106