القاهرة 25 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 24 يونيو 2022 م واساستقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بمطار القاهرة اليوم، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، الذي يزور مصر في زيارة رسمية تستغرق يومين.وأفادت الرئاسة المصرية في بيان أن الزيارة تتضمن عقد مباحثات ثنائية، تتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //20:49ت م0107