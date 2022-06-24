واشنطن 25 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 24 يونيو 2022 م واسأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن المزيد من البلدان تحتاج إلى تقديم إسهامات كبيرة جديدة لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة.وأشار بلينكن في كلمته خلال مؤتمر الاتحاد من أجل الأمن الغذائي العالمي المنعقد في برلين اليوم، أن بلاده خصصت منذ فبراير الماضي ما يقرب من 2.8 مليار دولار من المساعدات الغذائية الطارئة، بما في ذلك زيادة مساعدتها للبلدان والمناطق الأكثر تضررًا - في القرن الأفريقي وبلدان أخرى.وأفاد أن الكونغرس الأمريكي وافق الشهر الماضي على تقديم 5.5 مليارات دولار من التمويل الجديد للأمن الغذائي العالمي والمساعدات الإنسانية، مشيراً إلى الحاجة إلى تسريع الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء منع الصادرات الغذائية الأوكرانية عبر البحر الأسود.وطالب بزيادة القدرة والمرونة الزراعية بشكل كبير في جميع أنحاء العالم، والحاجة إلى متابعة المبادرات داخل المؤسسات المالية الدولية لتخفيف الصدمات الغذائية.// انتهى //20:50ت م0108