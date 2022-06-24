جدة 25 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 24 يونيو 2022 م واستوج موسم جدة 2022 الفائزين في مسابقة "مذيع الموسم" التي أطلقها لخلق التنافس بين الصغار لأفضل تغطية لفعاليات الموسم، وإبراز المواهب في مجال الإعلام؛ حيث تمكن الأشقاء "بيان وأحمد" أبناء هيثم كمال من الفوز في المسابقة، ونيل الجائزة الكبرى البالغ قيمتها 30 ألف ريال.وكرم مدير موسم جدة نواف قمصاني الفائزين في منطقة "سيتي ووك"، حيث تخلل التتويج فيديو تعريفي للفائزين، وتعريف الزوار بنشاطهم من خلال شاشة ضخمة تم عرضها في منطقة جدار العجائب، كما صاحب تتويج الفائزين إطلاق الألعاب النارية تعبيراً عن الإنجاز الذي حققوه.ورافق الطفلين والدتهم أماني الطويرقي التي عبّرت عن فخرها واعتزازها بتحقيق ابنها وابنتها الفوز بالجائزة، مشيرة إلى أنها اكتشفت مواهب جديدة في "بيان وأحمد"، معبرة عن شكرها الجزيل لموسم جدة على اهتمامهم بالمواهب والكوادر الوطنية.وتحدث أحمد الفائز في المسابقة مع شقيقته عن سعادته الكبيرة بالفوز، مشيراً إلى أن دعم أسرته ساعده على خوضه المنافسة، كما أكدت بيان بأن هذه الجائزة تدفعها لمواصلة الشغف وتحقيق الإنجازات مستقبلاً.يُذكر أن موسم جدة قد أعلن مطلع يونيو الجاري عن إطلاق مسابقة تفاعلية فريدة من نوعها مع زوار الموسم؛ تتيح لهم فرصة إبراز مواهبهم في التقديم التلفزيوني، وتغطية أحداث الموسم لتوثيق الفعاليات، من خلال تسجيل مقاطع فيديو بأجهزة الهاتف المحمول، والمنافسة على فرصة الفوز بجائزة قيّمة قدرها 30 ألف ريال، حيث حددت المسابقة المشاركات في سن بين 8 - 14 سنة، ويتمثّل المحتوى في تغطية فعاليات إحدى مناطق الموسم، ونشر المشاركات على منصة "التيك توك"، من خلال هاشتاق (#مذيع_الموسم)، لإتاحة الفرصة للجمهور لنشر مواهبهم الإعلامية في التغطيات والتوثيق لتجاربهم الجميلة في مناطق فعاليات الموسم.//انتهى//20:50ت م0109