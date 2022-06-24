الطائف 25 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 24 يونيو 2022 م واساقتنص الجواد فراد سكواد لإسطبل البدين وإشراف المدرب بدن السبيعي جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية.وجاء فوز سكواد ضمن منافسات الشوط الثامن أبرز أشواط الحفل الخامس من الأسبوع الثاني لسباقات موسم الطائف 2022، والتي جرت اليوم على ميدان الملك خالد بالحوية.وتضمن حفل اليوم ثمانية أشواط متعددة الفئات والدرجات للخيل العربية الأصيلة وخيل الثروبيرد بمختلف تصنيفاتها.وعلى ذات الصعيد تتواصل غداً منافسات سباقات موسم الطائف 2022، والتي ينظمها نادي سباقات الخيل، إذ تتنافس الخيل على عدد من الأشواط الرئيسة، أبرزها كأس وزارة النقل، وشوط جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية.// انتهى //21:00ت م0111