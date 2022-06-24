أديس أبابا 25 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 24 يونيو 2022 م واسجدد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد دعم الاتحاد الأفريقي لملف مشروع المصالحة الوطنية من أجل بناء الاستقرار والسلام في ليبيا، وإجراء الاستحقاق الانتخابي في البلاد في أقرب وقت.وأفاد بيان الاتحاد الأفريقي أن رئيس المفوضية ناقش مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في اتصال هاتفي اليوم آخر المستجدات وتطورات الأوضاع السياسية على الساحة المحلية والدولية ، مجدداً دعم الاتحاد الأفريقي لمشروع المصالحة الوطنية.// انتهى //21:21ت م0112