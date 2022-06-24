نيويورك 25 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 24 يونيو 2022 م واسشددت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على الحاجة إلى مزيد من الدعم للمجتمعات المتضررة من الزلزال الذي وقع يوم الأربعاء الماضي في الأجزاء الجنوبية الشرقية من أفغانستان لتجنب كارثة إنسانية.وأفادت المتحدثة باسم المفوضية شابية مانتو، في المؤتمر الصحفي اليومي، أن المفوضية أسرعت بإدخال أطنان من مواد الإغاثة والعديد من الموظفين الخبراء لدعم جهود الإغاثة في المنطقة، مشيرة إلى أنه سُلمت إمدادات الإغاثة من مخازن المفوضية في كابل، ونقلت على متن تسع شاحنات يوم الخميس.وأشارت إلى أن حوالي 24 مليون أفغاني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، كما يوجد حالياً في أفغانستان حوالي 3.5 ملايين نازح بسبب النزاع، بالإضافة إلى 1.57 مليون نازح بسبب العوامل المناخية.// انتهى //22:10ت م0115