أبو عجرم 25 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 24 يونيو 2022 م واساكتمل فجر اليوم وصول الدفعة الأخيرة من ضيوف الرحمن لمدينة الحجاج بمركز أبو عجرم، والقادمين عبر منفذ جديدة عرعر البري من جمهورية العراق الشقيقة.وأوضح رئيس مركز أبو عجرم بدر الشمري أن المدينة استقبلت على مدار الأيام الماضية 8349 حاجاً لأداء فريضة حج هذا العام 1443هـ، حيث قدمت لهم الرعاية الكاملة والعديد من الخدمات الأمنية والصحية والغذائية، بالإضافة إلى الإجابة على استفساراتهم وتقديم النصائح المتعلقة في مناسك الحج والعمرة، كما سُلموا هدية الحرمين من المصحف الكريم.وأكد الشمري أن المدينة تعمل على مدار اليوم لخدمة ضيوف الرحمن بتوجيه ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير المنطقة، والذي يؤكد بتقديم أفضل الخدمات لرعاية ضيوف الرحمن في ظل الدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة - أيدها الله - ، والتي تكرس جل اهتمامها لخدمة الحرمين الشريفين.يٌذكر أن المدينة تضم العديد من الإدارات وأفرع الوزارات لخدمة ضيوف الرحمن، كأمانة المنطقة والشؤون الصحية والتعليم والشؤون الإسلامية وهيئة الأمر بالمعروف والافتاء والهلال الأحمر والرياضة والشباب والجهات التطوعية، وتشرف على أعمالها إمارة المنطقة.// انتهى //22:27ت م0118