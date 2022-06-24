نيويورك 25 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 24 يونيو 2022 م واسأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الحاجة إلى منع المزيد من أزمة النزوح الداخلي، وذلك مع تشرد أعداد قياسية من الناس داخل أوطانهم بسبب النزاعات والكوارث وحالات الطوارئ المناخية وغيرها من المآسي.وأشار غوتيريش، خلال إطلاق أجندة العمل الأممية بشأن النزوح الداخلي، إلى أن واجب إنهاء النزوح يقع أولاً وقبل كل شيء على عاتق الحكومات، مستعرضاً 31 التزاماً من قبل منظومة الأمم المتحدة لحل ومنع مشكلة النزوح الداخلي والتصدي لها بشكل أفضل.وأفاد أنه في غضون ثلاثة أشهر فقط، أدت الأزمة في أوكرانيا إلى نزوح 13 مليون شخص من منازلهم ومجتمعاتهم، وبقي ما يقرب من ثلثيهم في أوكرانيا.وحث غوتيريش الشركاء على دعم الأمم المتحدة في دفع عجلة التغيير إلى الأمام، وتخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق مستقبل أفضل للنازحين داخلياً في جميع أنحاء العالم.// انتهى //22:28ت م0119