نيويورك 25 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 24 يونيو 2022 م واسأكد ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" في بنغلاديش شيلدون ييت، أن حوالي 3.5 ملايين طفل بحاجة ماسة إلى مياه شرب آمنة، مما يدل على زيادة هائلة بلغت مليوني طفل منذ أيام قليلة فقط.وأفاد ييت، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، أن مناطق شاسعة شمال شرق البلاد مغمورة بالمياه تماماً، وتفتقر لمياه الشرب الآمنة وإمدادات الغذاء، مبيناً أن الوقاية من الأمراض التي تنقلها المياه هي مصدر قلق بالغ، خاصة بالنسبة للأطفال، حيث أن حالات الأمراض الفتاكة الأخرى في ارتفاع مطرد، وسُجلت 2700 حالة يوم الثلاثاء الماضي.وأشار إلى أن أكثر من 40 ألف نقطة مياه قد تضررت، مشدداً على أن الأمراض التي تنقلها المياه يمكن أن تبدأ في الانتشار بسرعة كبيرة عندما يضطر الناس إلى شرب المياه الملوثة.وأوضح أن اليونيسف تسعى بشكل عاجل للحصول على 2.5 مليون دولار أمريكي لتمويل الاستجابة الطارئة في بنغلاديش.// انتهى //22:40ت م0120