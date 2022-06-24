القاهرة 25 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 24 يونيو 2022 م واسأكدَ الرئيسُ المصري عبدالفتاح السيسي أنَّ تحقيقَ أهداف التنمية يتعينُ أن يأتي بالتوازي مع تكاتف الجهود الدولية كافة لمعالجة التحديات التقليدية وغير التقليدية، التي تأتي على رأسها قضيتا الإرهاب وتغيُّر المناخ.وأعرب خلال مشاركته اليوم عبر الاتصال المرئي، في جلسة الحوار رفيعة المستوى للتنمية العالمية في إطار "البريكس بلس"، عن تطلع مصر لتعزيز أواصر التعاون مع تجمع "البريكس" والاستفادة من خبراته في مختلف المجالات المرتبطة بتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، بما يحققُ آمالَ وتطلعاتِ الشعوب نحو مستقبل أفضل.// انتهى //23:01ت م0122