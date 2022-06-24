نيويورك 25 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 24 يونيو 2022 م واسسَجَّلَتْ مؤشراتُ سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً اليوم، عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد أغلقَ المؤشرُ داو جونز الصناعي مرتفعاً 823.32 نقطة،بما يعادلُ 2.68 %, عند 31500.68 نقطة، بينما صعدَ مؤشرُ ناسداك المجمع 375.43 نقطة أو 3.34%, ليغلق عند 11607.62 نقاط.وزادَ مؤشرُ ستاندرد آند بورز 500 القياسي 116.01 نقطةً أو 3.06%, ليغلق عند 3911.74 نقطةً.‏// انتهى //23:24ت م0125