واشنطن 25 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 24 يونيو 2022 م واسالتقَتْ وزيرةُ الخزانة الأمريكية جانيت إل يلين في واشنطن اليوم بمديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا.وناقشَ الجانبان-خلال اللقاء- أهمية إجراءات التقييمات الشاملة لجميع الاقتصادات الأعضاء في صندوق النقد الدولي،كما بحثا الأولويات الاقتصادية الرئيسة للإدارة الأمريكية والحاجة إلى الاستجابة لاضطرابات سلسلة التوريد المستمرة من جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية.// انتهى //23:50ت م0126