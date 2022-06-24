اقتصادي / وزيرةُ الخزانة الأمريكية تلتقي بمديرة صندوق النقد الدولي
الجمعة 1443/11/25 هـ الموافق 2022/06/24 م واس
واشنطن 25 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 24 يونيو 2022 م واس
التقَتْ وزيرةُ الخزانة الأمريكية جانيت إل يلين في واشنطن اليوم بمديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا.
وناقشَ الجانبان-خلال اللقاء- أهمية إجراءات التقييمات الشاملة لجميع الاقتصادات الأعضاء في صندوق النقد الدولي،كما بحثا الأولويات الاقتصادية الرئيسة للإدارة الأمريكية والحاجة إلى الاستجابة لاضطرابات سلسلة التوريد المستمرة من جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية.
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