أبها 26 ذو القعدة,1443 هـ الموافق 25 يونيو,2022 م واسوَقَّعَتْ جامعةُ الملك خالد ممثلةً في كلية الاقتصاد المنزلي أمس الأول، اتفاقيتي عقد خدمات مع الشركة السويسرية للضيافة وشركة النجمة للتدريب (ستار) - الشريك الرسمي لمعهد المنظمة الأمريكية للفنادق والسكن AHLEI، وذلك في المدينة الجامعية بالقرعاء.وأَكَّد وكيلُ جامعة الملك خالد للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور سعد بن محمد بن دعجم على أهمية التدريب الذي تحرصُ الجامعة من خلاله على تهيئة طلابها وطالباتها وفق احتياجات سوق العمل من خلال المواءَمة مع البرامج والإستراتيجيات الوطنية كبرنامج تنمية القدرات البشرية وإستراتيجية تطوير منطقة عسير.من جانبها،أَوْضَحَت المشرفُ على وحدة التدريب والتبادل الطلابي الدكتورة منى عبدالله الشهري أنَّ الاتفاقيتين تقدمان فرصَ تدريبٍ متميزة في مجال الضيافة، لافتةً الانتباه إلى أنَّ فرصَ التدريب الناجمة عن هذه الاتفاقيات تسهمُ في حصول 95 طالبةً من طالبات أقسام الاقتصاد المنزلي على مستوى الجامعة على شهادة "محترف خدمة الضيوف المعتمد CGSP" التي تحظى بدعم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).يُذكَرُ أنَّه تم على هامش توقيع الاتفاقية مناقشة سبل تعزيز التعاون بين جامعة الملك خالد والشركة السويسرية للضيافة وشركة النجمة للتدريب (ستار) في مجالات تدريب وتأهيل وتطوير مهارات طلاب وطالبات الجامعة في مجالات السياحة والضيافة.//انتهى //00:08ت م0001