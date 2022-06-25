الدمام 26 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 25 يونيو 2022 م واسأقيمت أمس الجمعة، مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات 2022، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم وتقام في صالة وزارة الرياضة بالدمام.وفاز حارس مرمى المنتخب المغربي رضا الخياري بجائزة أفضل لاعب المواجهة التي كسبتها بلاده ضد ليبيا 3-0،واختير المصري مصطفى خلف كأفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده التي كسبها ضد موريتانيا بنتيجة 3-2، ونال حارس مرمى العراق زاهر مهدي جائزة أفضل لاعب في المواجهة التي فاز بها ضد السعودية 3-2 في مباراة امتدت لشوطين إضافيين.ونال لاعب منتخب الكويت صالح الفاضل جائزة أفضل لاعب في المباراة ضد فلسطين والتي كسبها منتخب بلاده بنتيجة 4-1 بركلات الترجيح، بعد التعادل الإيجابي في الوقتين الأصلي والإضافي 4-4.// انتهى //02:27ت م0005