مكة المكرمة 26 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 25 يونيو 2022 م واسوصل إلى مكة المكرمة اليوم الفوج الأول من الحجاج الأوربيين القادمين من بريطانيا والبالغ عددهم 190 حاج ، ويمثلون الفوج الأول من حجاج دول أوروبا وأمريكا وأستراليا لموسم حج العام الجاري 1443هـ، المسجلين عبر البوابـة الإلكترونية www.motawif.com.saالتي أطلقتها وزارة الحج والعمرة في إطار إستراتيجية الوزارة لتطوير التجربة الرقمية لضيوف الرحمن، وضمن الجهود المبذولة لتسهيل الإجراءات المباشرة وتخفيض التكاليف ، وتتيح البوابة إمكانية التأكد من استيفاء الحاج للشروط والتي تشمل ( استكمال الحصول على الجرعات المعتمدة من لقاحات فيروس كورونا، أن يكون عمر الحاج أقـل من 65 عامًا بالميلادي بحيث يكون تاريخ الميلاد من 1-7-1957م وما بعد، ونتيجة سلبية لفحص ( PCR ) قبل مغادرتهم لبلادهم )، مع إعطاء الأولوية لمن لم يسبق لهم الحج .وتتضمن البوابة خدمات متكاملة تضم خيارات متنوعة من الباقات وخدمات الدعم و مركز للتواصل بلغات متعددة على مدار الساعة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار التأشيرات إلكترونيًا بما يلبي تطلعات ورغبات الحجاج من تلك الدول، ضمن إجراءات سهلة وميسرة .وكان في استقبال الفوج الأول في مركز التوجيه بالنورية على مدخل مكة المكرمة وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد لشئون العمرة المشرف على المبادرة عبدالرحمن شمس ،ومدير عام فرع وزارة الحج والعمرة بمكة المكرمة المهندس ممدوح عراقي ، والمشرف على الاستقبال والتوجيه حسين العدني ، وعضو المبادرة المهندس عماد قاري الذين رحبوا بالحجاج ، وقدموا لهم ماء زمزم كخير ماء يقدم للحجاج ، والورود والهدايا التذكارية .وعبّر الحجاج الأوربيون عن شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله – على ما يبذلونه من جهود وما يوفرونه من تسهيلات وخدمات لحجاج بيت الله الحرام ، تمكنهم من أداء فريضتهم بيسر وسهولة وأمن وأمان ، معبرين عن شكرهم وتقديرهم على حسن الاستقبال الذي حظوا به منذ وصولهم لمطار الملك عبدالعزيز بجدة حتى وصولهم لمكة المكرمة والذي يعكس مدى اهتمام المملكة حكومة وشعباً بضيوفها الذين يفِدون إليها من كافة أقطار الأرض المعمورة لأداء مناسك فريضة الحج.// انتهى //06:06ت م0008