بريدة 26 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 25 يونيو 2022 م واسيبدأ قرابة 160 ألف طالب وطالبة في مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم يوم غد الأحد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي 1443هـ، في جميع المراحل الدراسية من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي في 1400 مدرسة، وسط منظومة متكاملة من الاستعدادات الفنية والتنظيمية .من جانبة بين مدير عام تعليم القصيم محمد بن سليمان الفريح ، أن الإدارة العامة أكملت الاستعدادات اللازمة وسخرت كافة إمكاناتها لرفع مستوى الجاهزية في المدارس وتهيئتها لتأدية الاختبارات ، لضمان انطلاقة ناجحة وعملت لأجل تهيئة كافة الأجواء المناسبة لأدائها بيسر وسهولة من خلال تشكيل فرق ميدانية إشرافية بقطاعي البنين والبنات؛ للتأكد من جاهزية مدارس المنطقة ومتابعة خطط سير الاختبارات وتقديم الدعم النفسي للطلاب والطالبات.وأشار أن الإدارة العامة قامت بالتنسيق مع الجهات المختصة لتسهيل الحركة المرورية والتركيز الأمني حول المدارس من أجل سلامة الطلاب والطالبات، ودعا أولياء الأمور إلى العمل على تحقيق مبدأ الشراكة التربوية مع المدرسة ومتابعتهم خلال فترة الاختبارات والاهتمام بتشجيعهم وتحفيزهم، كماحث الطلاب والطالبات على الاستذكار الجيد واستثمار أوقات الفراغ فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة.// انتهى //06:07ت م0009