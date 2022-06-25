عرعر 26 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 25 يونيو 2022 م واستنظم الغرفة التجارية والصناعية بعرعر ملتقى بعنوان " نمو" وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ، الاثنين المقبل ، وبمشاركة عضو مجلس الشورى وعضو لجنة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية زاهر محمد الشهري ، ونخبة من الاكاديميين ورواد الأعمال ، وذلك على مسرح الغرفة التجارية بعرعر .ويهدف الملتقى لنشر ثقافة ريادة الأعمال والوعي المعرفي الاقتصادي ، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات الداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ورفع الوعي الاستثماري والاقتصادي لدى المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب الاعمال الناشئة بالمنطقة، وتنمية وتطوير المؤسسات الناشئة والصغيرة والشركات والارتقاء بها الى آفاق أكبر ، والتشجيع على الإبداعات وتنمية المهارات للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لكي يكونوا قادرين على استثمار الإمكانيات لتحقيق رؤية 2030، وتهيئة بيئة عمل تجارية جاذبة للمستثمرين والمشاريع النوعية.ويستهدف الملتقى رواد الاعمال ، وأصحاب الاعمال الناشئة والصغيرة، والجهات الحكومية الداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وخريجين الجامعات والكليات والتعليم العام،والمبتكرين والمحترفين، والمهتمين .// انتهى //06:59ت م0010