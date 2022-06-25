ينبع 26 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 25 يونيو 2022 م واسأعلنت كلية ينبع للتقنية التطبيقية عن موعد القبول الإلكتروني للفصل التدريبي الأول لعام ١٤٤٤هـ ، حيث سيكون التقديم عبر بوابة القبول الموحد للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني http://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/خلال الفترة من ٢٥-١٢ إلى ٢٩-١٢-١٤٤٣هـ الموافق ٢٤-٧ إلى ٢٨-٧-٢٠٢٢ م .وتتضمن البرامج التدريبية المتاحة قسم التقنية الكهربائية "تخصص القوى الكهربائية، تخصص الآلات والمعدات الكهربائية"، وقسم التقنية الإلكترونية "تخصص الإلكترونيات الصناعية والتحكم"، وقسم تقنية الاتصالات "تخصص الاتصالات"، وقسم التقنية الميكانيكية "تخصص الإنتاج الميكانيكي"، قسم الحاسب وتقنية المعلومات بتخصصاته "دعم فني -شبكات- برمجيات- تقنية الويب والوسائط المتعددة".يذكر أن خريج كلية ينبع للتقنية التطبيقية يحصل على شهادة الدبلوم الجامعية المتوسطة، التي تؤهله للالتحاق بسوق العمل، وتمكنه مواصلة التدريب من خلال الالتحاق ببرامج البكالوريوس التي تقدمها المؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني، في العديد من الكليات في مختلف مناطق المملكة.//انتهى //06:59ت م0011