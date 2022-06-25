المدينة المنورة 26 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 25 يونيو 2022 م واسيؤدي أكثر من 300 ألف طالب وطالبة في التعليم العام بمنطقة المدينة المنورة بمراحله الابتدائي والمتوسط والثانوي ورياض الأطفال ، غدا الأحد اختباراتهم النهائية للفصل الدراسي الثالث 1443هـ وسط تضافر جهود أولياء أمور الطلاب والطالبات والجهات التعليمية لإنجاح فترة الامتحانات التي يخوضها الطلاب والطالبات .وفي هذا الجانب أكملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة خطتها للاستعداد لتأدية الطلاب والطالبات الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث لهذا العام لمراحل رياض الأطفال والابتدائي والمتوسط والثانوي من خلال تشكيل اللجان الإشرافية لمتابعة سير الاختبارات على مستوى الإدارة ومكاتب التعليم ونظام إلكتروني لمتابعة أعمال الاختبارات بالتعاون مع مكاتب التعليم وإدارة تقنية المعلومات ومتابعة تدقيق بيانات خريجي وخريجات الثانوية العامة استعدادا لطباعة وثائقهم الدراسية في الوقت المحدد ودعم فني متواصل لمتابعة ومعالجة ملفات الطلاب والطالبات في نظام نور ووضع خطة إشرافية متكاملة من قبل مكاتب التعليم بالتعاون مع إدارة الإشراف التربوي والإدارات الأخرى لمتابعة المدارس أيام الاختبارات والتأكيد على تطبيق الإجراءات الصحية المعتمدة من " وقاية " ووزارة الصحة .وأوضح مدير عام التعليم بالمنطقة ناصر بن عبدالله العبدالكريم أن تعليم المدينة أكملت استعداداتها للاختبارات النهائية لهذا العام 1443هـ بتهيئة البيئة المناسبة لأداء ابنائنا وبناتنا اختباراتهم بهدوء وسهولة من خلال عمل جميع الكوادر من القيادات التربوية والمشرفين والمعلمين والطواقم الإدارية في قطاعي البنين والبنات كفريق عمل واحد لخدمة وتسهيل أعمال الاختبارات حسب اللجان والمهام الموزعة ، مطالبا أولياء الأمور بتوفير الأجواء المناسبة للطلاب والمتابعة المستمرة لهم وتحفيز أبنائهم إضافة إلى التهيئة النفسية الجيدة التي تعينهم على تحقيق النجاح والتميز في المسيرة التعليمية , مشددا على أهمية دور الأسرة وتكاملها مع المدرسة في مساعدة الطلاب خلال هذه الفترة ومتابعتهم بشكل مستمر .// انتهى //06:59ت م0013