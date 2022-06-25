المدينة المنورة 26 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 25 يونيو 2022 م واستقدم شركة الأدلاء بالمدينة المنورة ضمن القطاعات الحكومية المعنية والأهلية بالحج أفضل الخدمات وأجلها لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي في موسم حج هذا العام 1443هـ تمشيا مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - اللذان يحرصان كل الحرص على أداء حجاج بيت الله الحرام نسكهم وشعائرهم في جو يسوده الأمن والأمان والراحة والاستقرار والطمأنينة .استحدثت الشركة في حج هذا العام خدمة " صوت الحاج " وهي خدمة تُمكن الحاج من الاستفسارات التي يحتاجها وكذلك تقديم البلاغات بأكثر من أربع لغات موزعة على جميع الفنادق على مدار الـ ٢٤ ساعة وذلك لتجويد الأداء والتسهيل على الحجاج ، حيث وفرت الشركة رقم مجاني (920009987) يتم من خلاله تلقي وتسجيل الاستفسار أو البلاغ من قبل موظف وحدة صوت الحاج ثم إرسال البلاغ إلى الجهة المختصة لمباشرة الحالة وارسال فرقة لذلك .وتهدف أدلاء المدينة المنورة من خلال رسالتها المتمثلة في القيم والشفافية والنزاهة والعمل الجماعي والابداع والثقة ، إلى خدمة ضيوف الرحمن زوار مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم بكفاءة إدارية وميدانية عالية وفق تعليمات وأنظمة وزارة الحج والعمرة وتوفير بيئة خدمة ميدانية فاعلة ومحفزة للعاملين الميدانيين وميكنة كافة أعمال الشركة ومعاملاتها مع الجهات ذات العلاقة بأعمال الحج وتعميق مضامين الانتماء ومفاهيم المواطنة الصالحة لهذه البلاد لدى مؤدي الخدمة وتوثيق أواصر العلاقة بين الحاج الكريم والدليل والحفاظ على حقوق المساهمين والحرص على تنمية موارد الشركة وتوفير بيئة خدمة ميدانية فاعلة ومحفزة للعاملين الميدانين .وترتكز المهام والخدمات الرئيسية لشركة الأدلاء بالمدينة المنورة في موسم الحج هذا العام على عدد من الخدمات أولا الاستقبال حيث تتمثل هذه الخدمة في استقبال الحجاج الكرام والترحيب بهم بدءاً من وصولهم إلى مراكز الاستقبال وتوجيههم إلى مقر سكنهم ، ثانيا الإشراف على الإسكان إذ تعمل الشركة من خلال الوحدات التابعة لها على مساعدة الحجاج الكرام أو من يمثلهم على استئجار السكن المناسب وفق أنظمة وتعليمات ضوابط الإسكان المبلغة من الجهات المعنية واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك ، ثالثا الخدمات العامة والإرشاد التي تهدف هذه الخدمة إلى الاهتمام الكبير بشؤون الحجاج الكرام من لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم من المدينة المنورة وتوعيتهم توعية شمولية ( نسكية وصحية ومسلكية ) .رابعا متابعة الرعاية الصحية التي تعني الاهتمام بشؤون الحجاج الكرام الصحية وتقديم الرعاية لهم من خلال المستشفيات الحكومية بالمدينة المنورة ومتابعة حالاتهم المرضية والعناية بشؤون موتاهم ، خامسا حفظ ودائع الحجاج تُقدم الشركة خدمة حفظ جوازات الحجاج بناء على طلبهم كأمانة ووديعة يتم حفظها بعناية في موقع مخصص لحفظ الودائع وتتم متابعة عملية حفظ الوديعة عبر منظومة عمل دقيقة موثقة بشكل آلي ويتم تسليمها للحجاج عند طلبها مباشرة ، سادسا التوديع حيث تقوم المراكز التابعة للشركة بالاستعداد لإتمام إجراءات مغادرة الحجاج الكرام والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل عملية مغادرتهم إلى مكة المكرمة أو توديعهم إلى بلادهم بكل يسر وسهولة .// انتهى //07:14ت م0014