المدينة المنورة 26 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 25 يونيو 2022 م واسنظم معهد أكاديميون العالمي للتعليم الإلكتروني عن بُعد بالمدينة المنورة برنامج تدريبي بعنوان " مهارات استخدام المكتبة الشاملة " قدمته عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بالمسجد النبوي مدرب معتمد الدكتورة حنيفة بخش وذلك عبر الاتصال المرئي .وتناولت بخش عددا من المحاور حول دور البرامج الالكترونية في تحقيق أهداف المسيرة التعليمية والتعريف بأهمية المكتبة الشاملة ومدى تلبيتها لحاجة الباحثين في المجال الشرعي وطريقة تثبيت برنامج المكتبة الشاملة والتعريف بالأيقونات في البرنامج وطريقة البحث والنسخ .// انتهى //07:31ت م0015