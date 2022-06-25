المدينة المنورة 26 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 25 يونيو 2022 م واسحظيت الفعاليات الثقافية لمعرض المدينة المنورة للكتاب ٢٠٢٢ حضورٍ واسع من محبي التاريخ والشعر والأدب والثقافة والمعرفة وذلك ضمن البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض المقام بمركز الملك سلمان الدولي للمعارض والمؤتمرات بالمدينة المنورة .ونظم المعرض في يومه الذي يسبق الأخير ندوة علمية للكاتب في تاريخ الحضارات سلطان الموسى التي أكد فيها أنه بصدد إصدار كتاب جديد يعرّف بالحضارة السعودية حيث تناول في ندوته ( تاريخ ومعتقدات ) عالم الأساطير ، مشيراً إلى أن كل الآثار الموجودة اليوم قامت على أساس أسطوري ولولا الأساطير القديمة لما وجدت الأهرامات وأبو الهول وبالمثل الحِجر في العلا وغيرها من آثار العالم ، كما شهد المعرض تنظيم أمسية شعرية أحياها نجم ( شاعر المليون ) عبدالعزيز الفريدي ، بالإضافة إلى عقد ندوتين حواريتين تناولت الأولى " حكاية فوازير المدينة " استذكر فيها مؤلف الأناشيد سعود عبدالغني ونجمة برامج الفوازير عهود الدغيشم ذكريات وحكايا فوازير رمضان التي كان لها أثرها الثقافي والاجتماعي وتميزت بأناشيدها وما تحمله من معانٍ وألغاز ممتعة وذكروا أن بداية برامج الفوازير في المملكة كانت قبل 55 سنة ، بينما في الندوة الثانية تحدث الدكتور عبدالله عسيلان رئيس النادي الأدبي بالمدينة المنورة سابقا عن ذكرياته مع المؤرخ الدكتور محمود شاكر .كما تخللت الفعاليات ورش العمل عن حكاية الفن والإنسان وبناء القصة والكتابة الشعرية وكيفية قراءة القصص للأطفال وقصة للأطفال بعنوان " زوزو تبحث عن الدودة " ، في حين قدم ممثلو مسرحية ( كافي ) عرضهم المسرحي الثاني من تأليف فهد بن ردة الحارثي وإخراج سامي الزهراني .// انتهى //07:50ت م0018