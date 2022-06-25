الدمام 26 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 25 يونيو 2022 م واستأهلت منتخبات المغرب ومصر والعراق والكويت إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات 2022، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم وتقام في صالة وزارة الرياضة بالدمام.وكان منتخب المغرب أول المتأهلين إلى نصف النهائي، بعد فوزه على منتخب ليبيا بنتيجة 3-0 في انطلاقة مباريات دور الثمانية، وتأهل منتخب بعد فوزه على منتخب موريتانيا بنتيجة 3-2، وتغلب العراق على السعودية 3-2 وفازت الكويت على فلسطين 4-1 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 4-4.وتقام "الأحد" مباريات الدور نصف النهائي حيث تلتقي المغرب مع مصر، ويلعب العراق مع الكويت، بينما تقام المباراة النهائية يوم الثلاثاء المقبل.// انتهى //08:55ت م0019