القاهرة 26 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 25 يونيو 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم مشاركة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في جلسة الحوار رفيعة المستوى للتنمية العالمية في إطار الـ "بريكس بلس" التي تعقد تحت رئاسة الرئيس الصيني شي جين بينج.وأشارت في الوقت ذاته إلى تأكيد الرئيس السيسي، أن مصر عملت على توطين الصناعة وتعظيم الصادرات، وقامت بزيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية ومخصصات صناديق المعاشات، وتنفيذ المبادرات التى تهدف إلى استكمال تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.وسلطت صحف السبت الضوء على القمة المصرية القطرية التي تعقد اليوم بالقاهرة بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، الذي يزور مصر حاليًا.ونشرت صحف القاهرة إعلان وزارة الداخلية التونسية عن احباط مخطط إرهابي كان يستهدف مؤسسة الرئاسة، واعتقال الإرهابي الذى قام بمحاولة تنفيذه.// انتهى //09:08ت م0020