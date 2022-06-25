الرباط 26 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 25 يونيو 2022 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بتواصل مغادرة الحجاج المغاربة المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" التي أطلقتها وزارة الداخلية السعودية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، مبرزة مزايا هذه المبادرة التي تسعى إلى خدمة حجاج بيت الله الحرام، وتيسير إجراءات السفر والنقل لصالحهم.وسلطت الصحف الضوء على أضرار الزلزال العنيف الذي ضرب مناطق بأفغانستان، وخلف آلاف القتلى والمصابين، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ قد أنهت عمليات البحث عن ناجين بعد الكارثة.وتطرقت إلى استقالة رئيس حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا أوليفر داودن، بعد أن مني رئيس الوزراء بوريس جونسون وحزبه المحافظ بالهزيمة في الانتخابات الفرعية التي جرت أمس.ولفتت صحف المغرب إلى ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا من جديد في العديد من البلدان لاسيما في الدول الأوروبية.// انتهى //10:48ت م0022