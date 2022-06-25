أبوظبي 26 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 25 يونيو 2022 م واسالتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بوزير خارجية جمهورية اليونان نيكوس ديندياس، الذي يزور أبوظبي حالياً.وجرى خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في عدد من المجالات، إضافة إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.// انتهى //10:49ت م0023