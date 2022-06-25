إسلام آباد 26 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 25 يونيو 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم توجيهات رئيس الوزراء شهباز شريف الذي وجه بتشغيل جميع مشاريع الطاقة في ميناء جوادر في وقتها المحدد للتغلب على أزمة الطاقة.واهتمت بتدشين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع الدعم التغذوي المنقذ للحياة في حالات الطوارئ للأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد والنساء الحوامل والمرضعات في باكستان.وتابعت صحف السبت تطورات الأوضاع في أفغانستان التي تواجه كارثة الزلزال المدمر، حيث أنهت السلطات الأفغانية عمليات البحث عن ناجين من الزلزال، ومطالبتها من المجتمع الدولي بتقديم مساعدات طبية لمعالجة المصابين.وأخبرت عن اتفاق باكستان وإيطاليا على تعزيز التعاون الدفاعي والأمني خاصة في مجال الإنتاج الدفاعي.وتناولت اتفاق باكستان والصين على تعزيز التعاون الثنائي في مجال الزراعة ومكافحة التصحر والتعامل مع التغيرات المناخية.// انتهى //10:55ت م0025