تونس 26 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 25 يونيو 2022 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، إعلان وزارة الداخلية التونسية أن قوات الأمن أحبطت عملية إرهابية، كانت تستهدف أحد المقرات السيادية وسط العاصمة تونس، كما كشفت مخططًا لاستهداف رئيس الجمهورية قيس سعيُد، مشيرة إلى تورط أطراف داخلية وخارجية في هذا المخطط.وتناولت في الشأن المغاربي ترشيح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وزير الخارجية الجزائري السابق صبري بوقادوم لتولي رئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.وكتبت في الشأن الفلسطيني عن إصابة تسعة فلسطينيين بالرصاص والعشرات بالاختناق الشديد بينهم مراسل فضائية فلسطين خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، التي انطلقت تنديدا بجرائم جيش الاحتلال.وتطرقت صحف تونس إلى إعلان مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن تسليم أطنان من مواد الإغاثة وإرسال الموظفين والخبراء لدعم جهود الاستجابة في الأجزاء الجنوبية الشرقية في أفغانستان بعد الزلزال الذي تعرضت له.// انتهى //10:58ت م0026