الخرطوم 26 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 25 يونيو 2022 م واساهتمت الصحف السودانية الصادرة اليوم بمطالبة نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، مواطني الجنينة غربي السودان، بمحاربة مروجي الفتن وتجار الحرب والأزمات، الذين ظلوا يؤججون الصراعات بين مكونات الولاية.وركزت علي إقرار وزير المالية السوداني الدكتور جبريل إبراهيم، بوجود ضغط كبير على ميزانية الدولة هذا العام والتي تمثل الضرائب والجمارك 75 في المئة من إجمالي إيراداتها، ما دفع إلى خفض الصرف على الأساسات كالصحة والتعليم، مؤكداً الاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال الرفع التدريجي لدعم الدولة للسلع.وعرجت على تأكيد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية العقيد نبيل عبداللّه أن القوات السُودانية تُمارس مهامها في تأمين الحدود السودانية الشرقية لمنع أيّ تعدٍ، مؤكدًا استقرار الأحوال الأمنية في منطقة الفشقة.ونشرت صحف السودان إعلان رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا أن خارطة الأمم المتحدة حول ليبيا انتهت دون نجاح، مؤكدًا التزامه بإجراء انتخابات ديمقراطية بدعم من الأمم المتحدة.// انتهى //11:08ت م0027