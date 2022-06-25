السيح 26 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 25 يونيو 2022 م واستبدأ جامعة الأميرِ سطام بن عبدالعزيز بالخرج غدا استقبال طلبات التقديم على الوظائف الأكاديمية الشاغرة "أستاذ مساعد، ومحاضر" في الكلية التطبيقية بمدينة السيح، وذلك من خلال رابط النظام الإلكتروني للتوظيف https://jobs.psau.edu.sa.ودعت الجامعة من تتوفر لديهم المؤهلاتُ العلمية والخبرات العملية المطلوبةِ إلى التقدم عبر النظام الإلكتروني للتوظيف وتسجيل معلوماتهم الشخصية، وإرفاق صور من الوثائق المطلوبة، مشيرة إلى أن التقديم يستمر عشرة أيام.// انتهى //11:34ت م0029