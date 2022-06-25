الرياض 26 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 25 يونيو 2022 م واسيستمر مجلس الشورى الأسبوع القادم في عقد جلساته العادية الـ 45، والـ 46، والـ 47، من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة، والتي يناقش فيها عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلساته والتي تشمل مناقشة العديد من التقارير السنوية للجهات الحكومية، كما يصدر قراراته على تقارير جهاتٍ أخرى، ويستعرض عددًا من مشروعاتالأنظمة، ومذكرات التفاهم.وخلال جلسة المجلس العادية الـ 45 من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي تعقد الاثنين القادم يناقش المجلس خلالها تقريرًا تقدمه لجنة الطاقة والصناعة، بشأن مشروع نظام إمدادات الطاقة، كما يصوت خلالها على التوصيات الواردة في وجهتي نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في نظام المساهمات العقارية، ونظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة.ويناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة التجارة والاستثمار بشأن التقرير السنوي لوزارة الاستثمار للعام المالي 1442/1443هـ، وتقريرًا أخر خلال ذات الجلسة من لجنة الاعلام بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع للعام المالي 1442/1443هـ، كما تستعرض لجنة الثقافة والرياضة والسياحة تقريريها بشأن التقريرين السنويين لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، ومكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1442/1443هـ.وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقدم لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1442/1443هـ، حيث يصوت على ما تشمله وجهة نظر اللجنة من توصيات، كما يناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي الأول لبرنامج التنمية الريفية الزراعيةالمستدامة للعام المالي 1442/1443هـ.وعلى صعيد أعمال جلسة المجلس العادية الـ 46 من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي يعقدها الثلاثاء القادم يستهل المجلس جلسته بمناقشة تقرير تقدمة لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية بشأن التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1442/1443هـ، كما يناقش عقب ذلك تقريرًا أخر تقدمه لجنة الإعلام بشأن التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1442/1443هـ، وتقرير اللجنة المالية والاقتصادية بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة الدين للعام المالي 1442/1443هـ.ويصوت المجلس خلال ذات الجلسة على ما يرد في وجهة نظر الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1442/1443هـ، ويصدر المجلس أيضًا قرارًا تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1442/1443هـ ، وذلك بعد أن تقدم لجنة النقلوالاتصالات وتقنية المعلومات وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال التقرير، ويصوت المجلس خلال ذات الجلسة على ما تتضمنه وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة للعام المالي 1442/1443هـ.وفي ذات الجلسة يناقش المجلس تقرير اللجنة المالية والاقتصادية بشأن التقرير السنوي للأكاديمية المالية للعام المالي 1441/1442هـ، فيما تقدم لجنة الطاقة والصناعة تقريرها بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة للعام المالي 1442/1443هـ، ويناقش المجلس أيضًا تقرير لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن التقرير السنوي لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية للعام المالي 1442/1443هـ.كما تقدم لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقريرها بشأن التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 1442/1443هـ، لمناقشته خلال الجلسة، كما يناقش المجلس أيضًا تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام المالي 1442/1443هـ ، فيما تقدم لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للأرصاد للعام المالي 1442/1443هـ.وفيما يتعلق بجلسة المجلس العادية الـ 47 من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي يعقدها الأربعاء القادم، والمتضمن جدول أعمالها مناقشة تقرير لجنة الاعلام بشأن التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية (واس) للعام المالي 1442/1443هـ، وتقريراً آخر من لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للصناعات العسكرية للعام المالي 1442/1443هـ، كما يصدر المجلس قرارًا بشأن التقرير السنوي لهيئة حقوق الانسان للعام المالي 1442/1443هـ، حيث ستتقدم لجنة حقوق الإنسان بوجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير.وخلال الجلسة يناقش المجلس تقريرين من لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقريرين السنويين لوزارة الحج والعمرة، وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة للعام المالي 1442/1443هـ، فيما تقدم لجنة التعليم والبحث العلمي تقريرها بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1442/1443هـ، لمناقشته خلال الجلسة.ويناقش المجلس أيضًا تقرير لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات للعام المالي 1442/1443هـ، كما يصوت المجلس على التوصيات الواردة في وجهتي نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقريرين السنويين لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ومركز دعم اتخاذ القرار للعامالمالي 1442/1443هـ.ويصوت المجلس خلال ذات الجلسة على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1442/1443هـ، كما يصوت أيضًا على التوصيات الواردة في وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1442/1443هـ.// انتهى //11:54ت م0031