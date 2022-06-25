جيزان 26 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 25 يونيو 2022 م واسأنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان كافة استعداداتها لانطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 1443هـ .وتستقبل مدارس الإدارة غداً 192,341 طالباً وطالبةً بمختلف المراحل الدراسية على مقاعد الاختبارات في 1417 مدرسة، وذلك وسط تجهيزات متكاملة ومنظومة من الخدمات التربوية والتعليمية وفق الخطط الموضوعة .وأوضح المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي أن كافة الإدارات المعنية تسخر جهودها لتذليل كافة الصعاب وتقديم الدعم والمساندة لجميع مكاتب التعليم والمدارس التابعة لها لضمان توفير بيئة تعليمية تسهم في الرفع من نتائج الطلاب والطالبات، مؤكدا على مديري ومديرات المدارس الحرص على تحقيق التهيئة النفسية والتربوية للطلاب أثناء أدائهم اختباراتهم، داعيا أولياء الأمور الحرص على المتابعة الجادة لأبنائهم وبناتهم ودفعهم لبذل مزيد من الجهد والاستذكار وصولا لتحقيق النجاح والتفوق.وبين أن الإدارة أعدت خطة متكاملة لتنفيذ زيارات ميدانية إشرافية للقيادات التعليمية والمشرفين والمشرفات بجميع مكاتب التعليم للاطمئنان على سير الاختبارات ومستويات الطلاب، والعمل على تذليل ما قد يعترض سير الاختبارات.وشرعت إدارة التوجيه والإرشاد الطلابي بتعليم جازان تنفيذ حزمة من البرامج والخدمات التوجيهية للطلاب والطالبات ضمن استعداداتها لاختبارات نهاية الفصل الثالث للعام الدراسي 1443هـ ، استمرارا لجهودها الحثيثة لخدمة المجتمع التعليمي، وتهيئة البيئة الإيجابية للطلاب والطالبات بغية تحقيق التوافق النفسي والاجتماعي والتربوي والمهني لديهم.// انتهى //13:27ت م0041