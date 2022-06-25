نجران 26 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 25 يونيو 2022 م واستقدّم أمانة نجران خدمة تصريح ذبح الأضاحي عبر منصة "بلدي" لأصحاب المطاعم والمطابخ؛ لممارسة أعمال الذبح في أيام عيد الأضحى المبارك من (10 – 13 ذي الحجة)، حيث يمكن إصدار تصريح الخدمة لفترة محددة حتى تاريخ 12/5/ 1443هـ الموافق 4/ 7/ 2022م بدون رسوم، وذلك لتسهيل أعمال أصحاب المطاعم والمطابخ.وتهدف الخدمة إلى مواكبة حجم الاحتياج في موسم الحج، والتخفيف عن أصحاب المنشآت وعملائهم من القيام بذبح الأضاحي بسهولة دون تكبّد عناء التنقل من وإلى مواقع المسالخ وفق اشتراطات بلدية محددة يلتزم بها صاحب المنشأة التي تسهم في تقديم الخدمة بطريقة منظمة وصحية.// انتهى //13:47ت م0043