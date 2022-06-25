جدة 26 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 25 يونيو 2022 م واسأنهت إدارة تعليم جدة استعداداتها لانطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي، غداً لأكثر من نصف مليون طالب وطالبة بمدارس تعليم جدة بمراحلها الدراسية المختلفة.وأوضح المدير العام للتعليم بمحافظة جدة الدكتور نايف الزارع أن كافة مدارس البنين والبنات استعدت لاستقبال نحو نصف مليون طالب وطالبة، سيؤدون اختباراتهم النهائية بطمأنينة وفي بيئة ملائمة، ليتوجوا رحلتهم التعليمية لهذا العام بالنجاح والتفوق - بمشيئة الله - مطمئنًا أولياء الأمور والطلاب والطالبات بأن حجم الاستعدادات يعكس العناية والاهتمام على كافة المستويات وفق منظومة عمل واضحة ودقيقة ، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية دور الأسرة وتعاونها المتكامل مع المدرسة، من خلال المتابعة الدائمة للأبناء في فترة الاختبارات.// انتهى //13:47ت م0045