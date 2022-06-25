الدمام 26 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 25 يونيو 2022 م واسأزالت أمانة المنطقة الشرقية، (216) سيارة تالفة ومهملة، من صناعية خضرية الدمام، وذلك بعد أن جرى إشعار ملاكها قبل شهرين من تاريخ رفعها، حيث سيتم استكمال الإجراءات النظامية حيال السيارات التي جرى إزالتها، وذلك بهدف إزالة ومعالجة التشوهات البصرية التي تحدثها هذه السيارات بالمنطقة.وأوضحت الأمانة، أنها نفذت هذه الحملة مع الجهات الأمنية لرفع السيارات التالفة والمهملة في صناعية الخضرية، مبينة أن هذه الجهود الميدانية تأتي ضمن الحملات المستمرة نحو الحفاظ على المظهر العام ولتحسين المشهد الحضري ولبيئة خالية من التشوهات البصرية، بما يضمن أنسنة المدن والارتقاء بالخدمات المقدمة وتحسين جودة الحياة للسكان.وأكدت على استمرار حملاتها الميدانية في تحسين الطابع العام للمدينة من خلال الإبلاغ عن كافة المشوهات البصرية والمتسببين بها عن طريق مركز البلاغات (٩٤٠).//انتهى//13:48ت م0046