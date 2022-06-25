القاهرة 26 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 25 يونيو 2022 م واسخسرت البورصة المصرية 22.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع الماضي، ليصل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 635.3 مليار جنيه، مقابل 657.4 مليار، بنسبة انخفاض 3.4%.وتراجع مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 4.33% مسجلاً 9439.85 نقطة، كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بما نسبته 4.07% ليصل إلى 1778.80 نقطة، وامتدت الانخفاضات إلى مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقاً الذي فقد 3.98% من قيمته، ليغلق عند مستوى 2629.46 نقطة.وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية 12.8 مليار جنيه، فيما بلغت كمية التداول نحو 1.517 مليار ورقة مُنَفّذة على 130 ألف عملية، خلال الأسبوع الماضي.// انتهى //13:48ت م0047