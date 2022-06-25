جيزان 26 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 25 يونيو 2022 م واسأعلنت الكلية التقنية بجازان عن موعد بدء التسجيل في برنامجي الدبلوم الصباحي والمسائي وبرنامج البكالوريوس المسائي للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1444هـ .وستفتح بوابة القبول للدبلوم الصباحي والمسائي لمدة خمسة أيام، بدءاً من يوم الأحد الموافق 1443/12/25 هـ، وينتهي يوم الخميس 1443/12/29هـ، كما سيتم فتح بوابة القبول للبكالوريوس المسائي لمدة خمسة أيام، بدءاً من يوم الأحد الموافق 1443/12/18هـ، وينتهي يوم الخميس 1443/12/22هـ.وأوضح عميد الكلية أحمد بن داحش دربشي ، أن التسجيل سيكون متاحاً عبر "بوابة قبولي" في موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/، في عددٍ من التخصصات الفنية، تشمل مرحلة الدبلوم الصباحي والمسائي في قسم حماية البيئة و الإدارة المكتبية والقوى الكهربائية وشبكات الحاسب والإنتاج الميكانيكي وميكانيكا سيارات . ولمرحلة البكالوريوس المسائي بقسم الإدارة العامة وقوى وآلات كهربائية ودعم نظم شبكات.ودعا عميد الكلية المتقدمين للاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة بالكلية وتعبئة نموذج طلب الالتحاق على الموقع الإلكتروني للقبول الموحد وتحري الدقة في إدخال البيانات وطباعتها , فيما سيُرسَل ترشيح القبول عبر رسائل نصية SMS على أرقام المتقدمين لاستكمال الإجراءات المطلوبة بمقر الكلية، علماً بأنه سيُقبَل المتقدم بعد اجتيازه معايير المفاضلة.// انتهى //13:48ت م0048