الدمام 25 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 24 يونيو 2022 م واسأنهت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية استعداداتها لاستقبال أكثر من 500 ألف طالب وطالبة بجميع المراحل الدراسية لبدء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث حضورياً بمدارس البنين والبنات، وذلك في 2082 مدرسة حكومية وأهلية، وفقاً لإرشادات وضوابط وزارة التعليم.وأكد تعليم الشرقية على تجهيز مقار الاختبارات وغرف التحكم في المدارس لضمان متابعة سير الاختبارات التي تستمر إلى يوم الخميس المقبل، داعياً الطلاب والطالبات للاستعداد الجيد والتركيز عند المراجعة واتباع النظام الصحي وتوزيع الجدول اليومي بطريقة مثالية والابتعاد عن المؤثرات السلبية والاهتمام بتوجيهات المدارس.//انتهى//13:49ت م0049