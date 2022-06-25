القاهرة 26 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 25 يونيو 2022 م واسأكد منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين على ضرورة استمرار إيلاء تحديات السلم والتنمية في أفريقيا أولوية متقدمة لدى المجتمع الدولي، خاصةً في ظل المخاطر والأزمات التي تواجه القارة وعلى رأسها أزمة الغذاء العالمي وتغير المناخ وتداعيات جائحة كورونا وظاهرة التطرف والإرهاب.وشدد المنتدى في ختام فعاليات نسخته الثالثة بالقاهرة، على أهمية الدفع قدماً بأجندة التعاون بين الدول الأفريقية في كافة المجالات، من خلال تبادل الخبرات واستخلاص الدروس المستفادة من تجاربها، والعمل على تطوير استجابات أفريقية شاملة للمخاطر والأزمات المتشابكة تعزز الملكية الوطنية.// انتهى //13:55ت م0050