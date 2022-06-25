الدار البيضاء 26 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 25 يونيو 2022 م واستعد مملكة المغرب المحطة الخامسة لمبادرة "طريق مكة"، إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة 2030.وانضمت مملكة المغرب لأول مرة للمبادرة خلال هذا العام الجاري 1443 هـ بعد إطلاقها في دول باكستان وإندونيسيا وماليزيا وبنجلاديش.وتهدف المبادرة التي تنفذ للمرة الرابعة، إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، مرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في صالة المبادرة من مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم إلى المملكة ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.وتواصل مبادرة طريق مكة نجاحاتها بفضل الله في تطبيق أعمالها في دول المبادرة بالتعاون بين عدد من الجهات الحكومية والخاصة.//انتهى//14:04ت م0051