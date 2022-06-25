حج / وصول أول دفعة للحجاج القادمين من أوروبا وأمريكا وأستراليا لمطار الملك عبدالعزيز بجدة
السبت 1443/11/26 هـ الموافق 2022/06/25 م واس
جدة 26 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 25 يونيو 2022 م واس
وصلت مساء أمس أولى وفود الحجاج القادمين من دول أوروبا وأمريكا وأستراليا إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة ، حيث كان في استقبالهم ، مسؤولي وزارة الحج والعمرة ، والجهات الحكومية ذات العلاقة .
وأوضح معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط ، أن الوزارة تعمل على تحسين كافة البرامج التي تساهم في خدمة ضيوف الرحمن منها تطوير آلية التسجيل لحجاج دول أوروبا وأمريكا وأستراليا لموسم حج العام الجاري 1443 هـ ، عبر بوابة إلكترونية متكاملة الخدمات تضم خيارات متنوعة من الباقات وخدمات الدعم ومركز للتواصل بلغات متعددة على مدار الساعة ، بالإضافة إلى إمكانية إصدار التأشيرات إلكترونيا بما يلبي تطلعات ورغبات الحجاج من تلك الدول ، ضمن إجراءات سهلة وميسرة .
من جهتهم نوه حجاج بيت الله الحرام بحفاوة الاستقبال لدى وصولهم ، وبالتجهيزات والخدمات التي وفرتها حكومة المملكة وبالامكانات البشرية والتقنية التي أسهمت في تقديم أرقى الخدمات لهم بكل يسر وسهولة .
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14:05ت م
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