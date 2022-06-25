جدة 26 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 25 يونيو 2022 م واساستقبلت جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ضيوف الرحمن القادمين من الجمهورية اليمنية عبر مطار عدن الدولي، وأنهت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة.وتنفذ المديرية العامة للجوازات خطتها السنوية خلال موسم الحج لاستقبال ضيوف بيت الله الحرام بدعم المواقع المخصصة لخدمتهم بالأجهزة التقنية الحديثة وبالكوادر البشرية المؤهلة التي تسهم في إنهاء الإجراءات دون تأخير، متمنية لهم حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا.// انتهى //14:40ت م0054