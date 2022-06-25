الدوحة 26 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 25 يونيو 2022 م واسرأس معالي قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، الاجتماع الـ 20 لقادة القوات البحرية بالقوات المسلحة بدول مجلس التعاون، وذلك بالعاصمة القطرية الدوحة، وبرئاسة المملكة العربية السعودية -دولة الرئاسةللدورة الحالية-، بمشاركة الأمين المساعد للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون اللواء الركن أحمد علي حميد آل علي، وممثل عن القيادة العسكرية الموحدة.واستهل معاليه الاجتماع بالترحيب بقادة القوات البحرية لدول المجلس، مؤكداً أهمية وحدة المجلس لكل ما يحقق أمن وسلامة البحار المحيطة بدول المنطقة، لافتاً إلى أهمية هذا الاجتماع في ظل حجم التحديات والمخاطر التي تحيط بالمنطقة مع تزايد النزاعات الدولية.واستعرض قادة القوات البحرية بالقوات المسلحة بدول مجلس التعاون مخرجات ورش العمل لمديري عمليات القوات البحرية، فيما ناقش المجتمعون موضوعات تتعلق بالعمل العسكري الخليجي المشترك بالقوات البحرية في دول المجلس، والطرق الكفيلة لتعزيز هذاالتعاون بما يعود بالنفع لرفع الكفاءة للقوات البحرية، ولتحقيق التكامل الدفاعي المشترك بين القوات البحرية بالقوات المسلحة في دول مجلس التعاون.وفي نهاية الاجتماع، قدم الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، شكره وتقديره للدولة المضيفة دولة قطر الشقيقة، على حسن الاستقبال، وكرم الضيافة، والإدارة والتنظيم لهذا الاجتماع.// انتهى //14:40ت م0055