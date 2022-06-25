الخرطوم 26 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 25 يونيو 2022 م واساستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر بمقر دار السكن وفداً من قوى الحرية والتغيير السودانية "ميثاق التوافق الوطني".وجرى خلال الاستقبال التأكيد على ضرورة التوافق بين كل الأطراف السودانية لتجاوز الأزمة السياسية وتحقيق الاستقرار في البلاد، ودعم جهود الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والايقاد، للتوصل إلى حل شامل ودائم ومجمع عليه.وأكد السفير جعفر على موقف المملكة الثابت، ودعمها لكل ما يحقق أمن وسلام ووحدة واستقرار وازدهار ونماء السودان، وتعزيز المساعي لدعم الحوار.// انتهى //14:53ت م0056