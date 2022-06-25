عرعر 26 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 25 يونيو 2022 م واستقّدم أمانة منطقة الحدود الشمالية خدمة تصريح ذبح الأضاحي من خلال منصة "بلدي" لأصحاب المطاعم والمطابخ، لممارسة أعمال الذبح خلال أيام عيد الأضحى المبارك من 10 إلى 13 ذي الحجة، حيث يمكن إصدار تصريح الخدمة لمدة محددة حتى تاريخ 1443/12/5هـ دون رسوم، وذلك لتسھيل أعمال أصحاب المطاعم والمطابخ.وتهدف الأمانة من تقدیم ھذه الخدمة إلى مواكبة حجم الاحتیاج في موسم الحج، والتخفیف عن أصحاب المنشآت وعملائھا وفق اشتراطات بلدیة محددة تسهم في تقديم الخدمة بطریقة منظمة وصحیة.// انتهى //14:57ت م0058